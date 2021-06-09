09.06.2021, 18:27
Умерла Либуше Шафранкова, известная нам по фильму “Три орешка для Золушки” и другим киносказкам
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Чешская актриса Либуше Шафранкова ушла из жизни сегодня утром на 69-м году жизни. В 2014 году у звезды обнаружили рак легких. Медики делали все возможное для того, чтобы стабилизировать состояние актрисы, помочь, но ей становилось хуже. До последних дней Либуше боролась с тяжелым недугом, — пишет “СтарХит”.
Шафранкова прославилась ролью в фильме «Три орешка для Золушки», который сняли в 1973 году. Картина имела большой успех не только в Чехословакии, но и в СССР. Во многих европейских странах картину все еще показывают по телевидению накануне Рождества.
Кроме того, актриса отметилась ролями в чешских фильмах-сказках: «Русалочка» (кстати, в роли самой Русалочи снялась ее младшая сестра Мирослава), «Принц и Вечерняя Звезда», «Третий принц» и других.