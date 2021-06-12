Гадалка из Эстонии предсказала исход матча Россия - Бельгия

"Как я вижу по картам, будто Бельгия победит Россию. С каким счетом сказать не могу".

Сама Антонина говоирт, что не смотрит футбол и в нем не разбирается.

По словам Антонины, люди, которые делают ставки на спорт, приходят к ней редко. Чаще всего обращаются по теме любви и семьи.

Чемпионат Европы по футболу стартует в пятницу 11 июня матчем Италия - Турция. Команды Бельгии и России выйдут на поле в Санкт-Петербурге в субботу 12 июня. Начало игры в 22.00. RusDelfi проведет для вас текстовую трансляцию поединка.