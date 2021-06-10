ВИДЕО | “Словесные фекалии”: продюсер Лободы схлестнулась с Киркоровым

Своими мыслями о скандале поделился блогер Дава , о котором Крапивина тоже нелестно отзывалась. “Нужно всегда оставаться человеком. Никто не имеет права так выражаться, оскорблять и “рубить на шашлыки” других людей! Жаль, что есть те, кто поддерживает эту жесткую травлю (буллинг). Надеюсь, после этого поста все поймут, что это не нормально. Желаю всем позитива и добра, наполняйтесь счастьем изнутри”, — подчеркнул он.

После чего сравнил Лободу и Крапивину с насекомыми: “Вы все еще ползаете, как гусеницы, и лишь судьба решит — раздавят вас или из вас получится бабочка”.

Не оставил он без внимания и явные намеки Крапивиной: “Расчленить меня на шашлыки? А оскорбления и угрозы в соцсетях, Нателла. Я исключаю токсичных людей из своего общества. И всегда буду жестко выступать против дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках”, — сказал, как отрезал, Киркоров.

“Кто вы все такие и откуда взялись? Некоторые возомнили себя уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности в этом! Так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души просмотров — это и есть популярность. Многим артистам далеко до вас. Потому что так честно воровать номера других артистов… Девочки, где вы учились, я преподавал”, — чеканя каждое слово, выдал Филипп.

Филипп Бедросович долго собирался с силами, подбирал слова. А, приземлившись в солнечном Дубае, записал видео ответ на публичное унижение. Чего в нем только не было. Например, певец прямо указал, что Лобода украла номер у Бейонсе.

И отдельно высказалась в адрес странной “свадьбы” Филиппа Киркорова и бывшего любовника Ольги Бузовой во время премии. Под фотографией Киркорова в белом костюме, взявшего под ручку Давида Манукяна в черном, написала: “Паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки”.

“Исключение — несколько артистов, которые сохранили внутреннюю культуру и уважение к профессии”, — поделилась мнением 39-летняя продюсер, отметив при этом талант Ксении Собчак как ведущей, а также выходки Моргенштерна, который умеет приковывать к себе внимание публики.

Началось все с того, что продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина в своем блоге разразилась гневной отповедью в адрес всего шоу-бизнеса после премии Муз-ТВ, назвав его “цирком уродов”.

Экс-избранник Ольги Бузовой также ополчился против певицы Zivert, которая поддержала слова Нателлы. “Я слушаю твою музыку, мне нравится твое творчество, — обратился Дава к артистке. —У нас есть хорошие общие знакомые и друзья. Ты улыбалась Филиппу, а после поддержала высказывание Нателлы о том, что нас надо “отправить на шашлыки”! Серьезно? Это ли не верх лицемерия?!”

Светские хроникеры затаили дыхание в ожидании продолжения. И оно последовало.

Спустя час после обличительной речи Филиппа продюсер Лободы заявила, что больше не работает с блондинистой артисткой. “И не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу”, — добавила Нателла. О подробностях продюсер умолчала.

В комментарии к ней тут же набежала вся светская тусовка. Впрочем, как и к Киркорову.

“Нателла. Ты мой герой. Я тебя очень люблю и уважаю. И в шоу-бизнесе и без него — всегда с тобой. Ты … крутая баба”, — написала Ксения Собчак.

И тут же побежала к Киркорову: “Филя! Люблю и тебя и Нателлу! Не сритесь. Прям премия срачей”.

Яна Рудковская написала Филиппу: “Любимый , надеюсь через пять лет Нателла снимет про тебя фильм! Так как обычно после таких мощных срачей появляются самые крутые коллаборации и мощнейшие союзы. Артур и Алишер показались легким испугом перед настоящей пушкой!”.

“Любовь спасет мир!” — Вячеслав Манучаров был лаконичен в своих рассуждениях о крупном звездном конфликте. “Как же так?! Не может быть! Не верю!” — Эвелина Бледанс в свою очередь была очень удивлена решением продюсера покинуть медийное пространство.

“Нателлушка, я тебя люблю и уважаю!” — Наташа Королева решила поддержать Крапивину теплыми словами и не приняла чью-то сторону в скандале.

Наконец, Крапивина решилась записать и видеоответ Киркорову. “Да, мой комментарий был резким — и я им не горжусь. Но он направлен не в адрес геев, а в адрес бесталанных людей, которых вы, Филипп Бедросович, постоянно продвигаете. Вы приложили максимум усилий, чтобы извратить суть моего комментария. Я своим образом жизни доказываю свою толерантность”, — начала свое обращение Крапивина.

По мнению Нателлы, Киркоров несправедлив к ней. Ведь она не желала оскорбить его, а всего лишь отметила, что российский шоу-бизнес превращается в балаган. “Я рада, что вы комфортно чувствуете себя в этом цирке уродов. Вашими угрозами уже никого не удивишь. И я вас не боюсь, ведь на моей стороне правда, а на вашей — дешевый фарс”, — заявила Крапивина.

Также Нателла напомнила Филиппу Бедросовичу, что совсем недавно они плодотворно сотрудничали. Именно она помогла поп-королю создать хит “Цвет настроения — синий”. “После этого вы неоднократно предлагали Светлане Лободе дуэт. Вот и пару месяцев назад опять звонили, но снова получили отказ. Может, тогда вы затаили обиду, а вся эта история стала всего лишь предлогом?” — поинтересовалась брюнетка.