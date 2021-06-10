Гей-скандал может лишить Россию музыкального телеканала

В ведомстве пояснили, что информация, которая “пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения” может распространяться в эфире только в ночное время и только с пометкой “18+”. Премию же “Муз-ТВ” показывали в вечернее время с маркировкой “6+”.

Роскомнадзор также обратил внимание, что и на афишах мероприятия были пометки “6+”, выразив мнение, что “следует провести проверку не только трансляции премии, но и самого мероприятия”. При этом в ведомстве подчеркнули, что проверка самого события в его полномочия не входит.

Напомним, что на премию “Муз-ТВ” певец Филипп Киркоров и рэпер Дава (Давид Манукян) приехали в белом кабриолете в цветах в сопровождении группы полуобнаженных мужчин. Блогер Игорь Синяк был одет в платье, а тиктокер Даня Милохин — в костюм наполовину из платья, наполовину из смокинга. Может ли это считаться той самой страшной пропагандой, как раз и должны решить российские чиновники.

Статья КоАП о пропаганде “нетрадиционных сексуальных отношений” среди несовершеннолетних предполагает для юридических лиц штраф в размере одного миллиона рублей или приостановку деятельности на срок до девяноста суток. И если расстаться с миллионом (менее 11500 евро) для канала еще можно, то отключиться на три месяца — не самая радостная перспектива.