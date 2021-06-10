Один раз живем! Монахиня похищала пожертвования и отрывалась на полную катушку

79-летнюю женщину обвиняют в электронном мошенничестве и отмывании денег. Мэри Маргарет Крепер 28 лет проработала директором католической школы в Лос-Анджелесе. Она контролировала счета в кредитном союзе, в том числе сберегательный счет школы и специальный счет для оплаты расходов на проживание монахинь, работающих в школе.

По данным прокуратуры, за последние десять лет она получила 835 тысяч долларов в виде пожертвований, платы за обучение и гонораров. Всю сумму, призналась женщина, она потратила на кредитку и азартные игры. Теперь пожилой монахине грозит до 40 лет тюремного заключения. А уж как Бог накажет, даже страшно представить!