Виновный в появлении Бузовой в МХАТ раскаялся, а в Сеть проникла запись ее репетиции

Выяснилось, что во всей этой ситуации косвенно виноват Иосиф Пригожин. “Друзья, простите меня! Это моя вина, что Бузова во МХАТе. Это я не смог перенести запланированные мероприятия Валерии, для того чтобы она могла принять предложение театра играть в этом спектакле”, — заявил продюсер.

Иосиф Игоревич не скрывает своего шока по поводу того, как шоу-бизнес “завоевывает” культуру. “Вообще все то, что сегодня происходит в индустрии, словами не описать. Вот уже и до театра докатилась эта разрушительная волна. Великие ушедшие актеры точно переворачиваются в гробу. Но Оля и вправду молодец! Ее уверенности и способности пробивать любые стены можно позавидовать, а вот политика легендарного театра вызывает много вопросов. Как вам режиссерский ход? Пойдете смотреть спектакль?” — вопрошает Пригожин, обращаясь к аудитории соцсетей.

Интересно, что в комментариях к посту отметилась и певица Лолита. “Ты будешь смеяться, но они и мне предлагали. Но это, похоже, очень самодеятельный спектакль”, — сказала эпатажная исполнительница.

Ну а Бузова тем временем тонко издевается над хейтерами, нахваливая столовую МХАТа и называя ее лучшим рестораном в своей жизни. И дело даже не в супе, который стоит меньше 1 евро, а в самой возможности лишний раз показать себя в святом для расстроенной интеллигенции месте.

В Сети же появилась аудиозапись репетиций вокального номера Ольги. По крайней мере, она старается...