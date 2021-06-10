10.06.2021, 16:20
Ночные клубы вновь работают? Смотри, кто открывается снова, а кто закрылся навсегда(1)
Shutterstock
Ночные клубы были закрыты десять месяцев. Как же пандемия повлияла на состояние ночной жизни? Кто выстоял в тяжелое время и готов открыться снова?
Клуб Prive открывается 11.06.
Клуб Hollywood открывается после Ивановой ночи.
Клуб Venus открывается 11.06.
Терраса Varblane также открывается в эти выходные.
Клуб LAEV открывается 18.06.
Клуб Tartu Vabank ждет всех уже в эту пятницу.
Клуб Teater готовится к открытию, но говорит, что это займет время. Точную дату открытия клуба они опубликуют у себя в социальных сетях. Следите за информацией!
Закрылись навсегда знаменитый клуб в Отепя — Comeback, легендарный тартуский ночной клуб Illusioon и таллиннский клуб SEIF.