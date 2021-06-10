Культура
10.06.2021, 16:20

Ночные клубы вновь работают? Смотри, кто открывается снова, а кто закрылся навсегда

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Ночные клубы были закрыты десять месяцев. Как же пандемия повлияла на состояние ночной жизни? Кто выстоял в тяжелое время и готов открыться снова?

Клуб Prive открывается 11.06.

Клуб Hollywood открывается после Ивановой ночи.
Клуб Venus открывается 11.06.

Терраса Varblane также открывается в эти выходные.

Клуб LAEV открывается 18.06.

Клуб Tartu Vabank ждет всех уже в эту пятницу.

Клуб Teater готовится к открытию, но говорит, что это займет время. Точную дату открытия клуба они опубликуют у себя в социальных сетях. Следите за информацией!

Закрылись навсегда знаменитый клуб в ОтепяComeback, легендарный тартуский ночной клуб Illusioon и таллиннский клуб SEIF.

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