Слухи подтверждаются: Ирину Шейк застали вместе с Канье Уэстом

Первые слухи о романе Ирины Шейк и Канье Уэста появились в конце мая. Тогда информация об отношениях звезд базировалась лишь на словах инсайдеров. Однако теперь в распоряжении журналистов оказались снимки, доказывающие, что знаменитости проводят время вместе.

Кадры были сделаны в аэропорту Нью-Джерси, куда Ирина и Канье прилетели после отдыха во Франции. Ранее сообщалось, что Шейк и Уэст отправились в Прованс, где рэпер скромно отметил очередной день рождения. Якобы на празднике присутствовали лишь самые близкие друзья и Ирина, с которой музыканту приписывают роман.

На кадрах, сделанных в аэропорту, Ирина и Канье специально соблюдали дистанцию, чтобы не попасть в объективы фотографов вместе. Сначала из самолета вышла Шейк, а позже салон покинул Уэст. При этом горе-конспираторы покинули взлетную полосу на одном автомобиле.

Несмотря на все новые и новые доказательства романа, поклонники отказываются верить в связь Канье с русской моделью. По их мнению, музыкант просто пытается вызвать ревность у Ким Кардашьян, с которой расстался всего несколько месяцев назад.

А вот Ирина уже давно (по своим меркам) одинока. В 2019 году модель разорвала отношения с Брэдли Купером, после чего в прессе почти не появлялось информации о ее личной жизни. Шейк, как и всегда, никаких комментариев о новом романе не дает.