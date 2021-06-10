Ксения Собчак выставила “начинающего политика” Юлию Волкову на посмешище(6)
Ксению Собчак либо горячо любят, либо так же горячо ненавидят. К ее деятельности, поведению и даже внешности можно относиться по-разному, но ничто не способно отменить или опровергнуть тот факт, что журналистка блестяще умеет провоцировать и выводить людей на чистую воду.
Свой метод работы Ксения называет “стилем лакмусовой бумажки”, “отзеркаливанием” и “отражателем”. Знаменитость уже не раз открывала глаза поклонникам на реальные лица их кумиров и раскрывала те подробности личной жизни звезд, которые они умело скрывали месяцами, а то и годами.
Теперь же Собчак почти ничего не пришлось делать, чтобы окунуть лицом в грязь бывшую солистку группы “Тату” Юлию Волкову, — всего лишь задать вопрос о новом роде деятельности знаменитости. Как известно, Юлия изъявила желание участвовать в праймериз “Единой России” и записала предвыборный ролик, который зрители подвергли жесточайшей критике.
Хотя формально беседа была приурочена к 20-летию экстравагантной и во многом передовой группы “Тату”, Собчак уделила особое внимание намерениям политической энтузиастки-самовыдвиженки.
Ксения Анатольевна поинтересовалась, что Юлия Волкова думает о “законе Димы Яковлева”. Певица пресекла вопрос, посетовав, что пока не готова делиться глубокими познаниями и парировать терминами из новой для себя сферы. Но Собчак настояла и решила “помочь” исполнительнице почерпнуть новую для себя информацию. А дальше начинается самое интересное — на экране зрителя появляется сноска, поясняющая суть нормативно-правового акта: это закон, запрещающий гражданам США усыновлять российских детей-сирот. В это же самое время Ксения объясняет Юлии, что этот закон запрещает детям в маленьких городах играть рядом с проезжей частью. Стоит отметить, и мускул не дрогнул на лице Собчак, которая несла явную околесицу.
Волкова, принявшая слова знаменитости за чистую монету, на полном серьезе начала рассуждать на тему того, что детям действительно не стоит развлекаться рядом с отнюдь не безопасными зонами. Ксения Анатольевна внимательно выслушала свою гостью и как ни в чем не бывало продолжила диалог.
В комментариях под видео зрители взорвались восторженными комментариями, восхищаясь умом, остротой юмора и актерскими талантами Собчак.“Закон Димы Яковлева. Собчак я был под столом!”, “Дайте Собчак „Оскар“ — говорить с таким серьезным лицом, что закон о футболе. Ни один мускул не дрогнул”, “Блистательная актерская игра Ксении Анатольевны! Как она не треснула от смеха после вопроса о Диме Яковлеве, это же изумительно! Выпуск прекрасен”, “Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как Собчак троллит Волкову”, — писали комментаторы.
А вот провластная пресса, хоть и отметила этот казус, насупилась. “Это как минимум подло”, — вынесла вердикт “Комсомольская правда”.