Ксения Собчак выставила “начинающего политика” Юлию Волкову на посмешище

Ксению Собчак либо горячо любят, либо так же горячо ненавидят. К ее деятельности, поведению и даже внешности можно относиться по-разному, но ничто не способно отменить или опровергнуть тот факт, что журналистка блестяще умеет провоцировать и выводить людей на чистую воду.

Свой метод работы Ксения называет “стилем лакмусовой бумажки”, “отзеркаливанием” и “отражателем”. Знаменитость уже не раз открывала глаза поклонникам на реальные лица их кумиров и раскрывала те подробности личной жизни звезд, которые они умело скрывали месяцами, а то и годами.

Теперь же Собчак почти ничего не пришлось делать, чтобы окунуть лицом в грязь бывшую солистку группы “Тату” Юлию Волкову, — всего лишь задать вопрос о новом роде деятельности знаменитости. Как известно, Юлия изъявила желание участвовать в праймериз “Единой России” и записала предвыборный ролик, который зрители подвергли жесточайшей критике.

Хотя формально беседа была приурочена к 20-летию экстравагантной и во многом передовой группы “Тату”, Собчак уделила особое внимание намерениям политической энтузиастки-самовыдвиженки.

Ксения Анатольевна поинтересовалась, что Юлия Волкова думает о “законе Димы Яковлева”. Певица пресекла вопрос, посетовав, что пока не готова делиться глубокими познаниями и парировать терминами из новой для себя сферы. Но Собчак настояла и решила “помочь” исполнительнице почерпнуть новую для себя информацию. А дальше начинается самое интересное — на экране зрителя появляется сноска, поясняющая суть нормативно-правового акта: это закон, запрещающий гражданам США усыновлять российских детей-сирот. В это же самое время Ксения объясняет Юлии, что этот закон запрещает детям в маленьких городах играть рядом с проезжей частью. Стоит отметить, и мускул не дрогнул на лице Собчак, которая несла явную околесицу.