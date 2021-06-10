7 способов распознать в мужчине хорошего любовника

Как он с вами разговаривает

Выслушал ли он рассказ про ваш день на работе целиком? Может, задал какие-то дополнительные вопросы? Спросил, почему вы сегодня грустная? Если ответ “да”, то он действительно заинтересован в разговоре. А значит, его будет заботить и ваше удовольствие в постели. Ведь мужчины, которые подмечают детали и внимательно слушают собеседницу, в большинстве случаев также ведут себя и во время секса.

Насколько хорошо он целуется

Если вам приятно от того, как вас целуют, то, скорее всего, устроит и секс с этим человеком. Ведь поцелуи и любые другие прелюдии не менее важны, чем сама близость. И по ним сразу можно понять, что вас ждет дальше.

Хороший любовник знает, как правильно вас касаться

И речь, конечно, не о неуместных шлепках или слишком навязчивых объятиях. Хороший любовник, прежде, чем оказаться с вами в спальне, покажет, что умеет вести себя с женщинами. Его не нужно будет лишний раз просить взять вас за руку или приобнять. Он сам знает, когда, что и главное как нужно делать.

Хороший любовник не боится зрительного контакта

Если парень может привлечь ваше внимание одним глубоким взглядом — это значит, что он также сможет сотворить чудеса и в постели. А вот тот, кто избегает зрительного контакта (и вообще кажется нервным), — не удивит вас ничем хорошим. Хотя бы потому, что не сможет расслабиться. А это обрекает процесс на неизбежный провал.

Хороший любовник = хороший танцор

Да-да! Тот, кто умеет двигать телом на танцполе, хорошо управляет им и во время секса. Поэтому пригласите своего потенциального партнера в клуб и посмотрите, что он будет делать. Ровно стоять у стеночки или все же разжигать в вас желание своими танцевальными па.

Он понимает слово “нет”

Вы попросили его прекратить что-то делать, потому что это вам неприятно, и он действительно перестал? Значит также он будет уважать вас и ваши желания, когда дело коснется секса. А умение коммуницировать в постели на — это очень важно.

Хороший любовник сумеет вас рассмешить

Он будет рассказывать истории и заставлять вас смеяться, потому что это помогает расслабиться. Особенно на первом свидании. Мужчина с хорошим чувством юмора и долей самоиронии знает, как наслаждаться вещами. Поэтому если вам посчастливилось встретить парня, который умеет хорошо целоваться, танцевать и знает, как вас рассмешить, то это верный признак того, что ночью вы хорошо проведете время вместе.