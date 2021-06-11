ВИДЕО | Киркоров попался на обмане: сравни его фигуру в его блоге и в реальности

Телеграм-канал “Только никому” опубликовал видео, снятое на пляже в Дубае, откуда накануне записывал видео и публиковал снимки король российской эстрады. Вот так Филипп видит себя:

А вот так выглядит со стороны:



“Ожидание/реальность (в своей инсте и в чужой)”, — прокомментировал ситуацию “Только никому”.

