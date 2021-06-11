11.06.2021, 10:20
ВИДЕО | Киркоров попался на обмане: сравни его фигуру в его блоге и в реальности(1)
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Филипп Киркоров в Дубае не только занялся воспитанием Нателлы Крапивиной и рассуждениями о бабочках и гусеницах, но и решил покрасоваться перед поклонниками, сделав пляжный снимок. И только те порадовались за прекрасную форму “короля попсы”, как другие отдыхающие выложили более правдивый “лук”.
Телеграм-канал “Только никому” опубликовал видео, снятое на пляже в Дубае, откуда накануне записывал видео и публиковал снимки король российской эстрады. Вот так Филипп видит себя:
А вот так выглядит со стороны:
“Ожидание/реальность (в своей инсте и в чужой)”, — прокомментировал ситуацию “Только никому”.