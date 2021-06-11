11.06.2021, 11:01
Сергей Пенкин думает о свадьбе: его избранница годится ему в дочери
screenshot - youtube
Сергей Пенкин в 90-е воспринимался чуть и не как гей-икона: яркие наряды, высокий (когда это нужно) голос, слегка жеманная речь… Но чем больше узнавали о его личной жизни, тем печальнее становились его поклонники. За его плечами уже два брака (с женщинами!) — а на подходе, возможно, еще один.
Новую избранницу Сергея Михайловича зовут Лера, ей 30 лет. Вот пока все, что известно о новой пассии исполнителя.
“Я за все естественное, человеческое, за классику. Если, допустим, нас с девушкой дальше будет увлекать, то можем и расписаться. После того как пройдут эти ужасные отголоски 2020-го года, пандемия, то мы, может быть, и распишемся. Не знаю, посмотрим”, — признается артист.
Пока Пенкин не хочет представлять возлюбленную широкой публике, объясняя это тем, что она далека от мира шоу-бизнеса. “Зачем я буду показывать фотографии, если девушка не из шоу бизнеса, не любит публичности? Есть люди тщеславные, а есть — нет. Ну не любят они быть на виду, хотят быть в тени”, — отмечает исполнитель.