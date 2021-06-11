Сергей Пенкин думает о свадьбе: его избранница годится ему в дочери

Новую избранницу Сергея Михайловича зовут Лера, ей 30 лет. Вот пока все, что известно о новой пассии исполнителя.

“Я за все естественное, человеческое, за классику. Если, допустим, нас с девушкой дальше будет увлекать, то можем и расписаться. После того как пройдут эти ужасные отголоски 2020-го года, пандемия, то мы, может быть, и распишемся. Не знаю, посмотрим”, — признается артист.

Пока Пенкин не хочет представлять возлюбленную широкой публике, объясняя это тем, что она далека от мира шоу-бизнеса. “Зачем я буду показывать фотографии, если девушка не из шоу бизнеса, не любит публичности? Есть люди тщеславные, а есть — нет. Ну не любят они быть на виду, хотят быть в тени”, — отмечает исполнитель.