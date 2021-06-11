Семейное воскресенье, киноконцерт Bon Jovi, классика кино: что ждет зрителей Forum Cinemas в июне

13.06 — “СЕМЕЙНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”

В фойе кинотеатра с 11:45 до 12:45 будут предложены развлечения для детей: рисование, разукрашивание лиц, изготовление фигурок фивотных из воздушных шариков.

Рекомендуем после детской программы заглянуть на сеанс мультфильма “Райа и последний дракон” в 12:40 на русском языке. Билеты: https://bit.ly/357EQIo

15.06-20.06 и 26.06-27.06 — Киномарафоны “ХОББИТ” и “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ”

В июне снова пройдут киномарафоны трилогий “Хоббит” и “Властелин колец”. Не упустите шанс увидеть культовые картины на большом экране! Фильмы будут показаны на английском языке и без субтитров.

16.06 — Киногуру “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА”

В июне в рамках программы “Киногуру” пройдет показ новой криминальной комедии “Телохранитель жены киллера” с Райаном Рейнольдсом, Сэмюэлем Л. Джексоном и Сальмой Хайек. Гости мероприятия получат приятные подарки, а перед сеансом пройдет большой розыгрыш призов! Билеты: https://bit.ly/3zeguud

18.06 и 19.06 — Киноконцерт “Bon Jovi from Encore Nights”

Включенная в “Зал славы рок-н-ролла” группа Bon Jovi выйдет на большие экраны с новым эксклюзивным концертным шоу “Bon Jovi from Encore Nights”. Невиданный ранее концерт был записан вживую в Нью-Джерси и теперь транслируется в кинотеатрах по всему миру. Билеты: https://bit.ly/3vbVeBY Трейлер: https://youtu.be/zW64I1803yU

Следи за расписанием фильмов: https://www.forumcinemas.ee/rus/movies/showtimes

Подписывайтесь на @kinoklubiRUS в Facebook и будьте в курсе всех новостей Forum Cinemas!