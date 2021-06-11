11.06.2021, 13:31
Noize MC слег с коронавирусом
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Рэпер Иван Алексеев, более известный под сценическим псевдонимом Noize MC, сообщил своим подписчикам в Instagram, что у него подтвердился коронавирус. Теперь музыкант вынужден находиться на самоизоляции и соблюдать рекомендации врачей.
Помимо всего прочего, артисту пришлось отменить свои выступления, запланированные сразу в нескольких городах. “Не смогу прилететь в Украину 12 июня и не сыграю 17-го числа в Смоленске. Весь фестиваль 19 июня в Москве, где я заявлен хедлайнером, переносится на 3 июля в другое место (здесь мой COVID ни при чем — следите за обновлениями!), Киев — на 31 июля (площадка та же), — обратился к фанатам Noize MC.
Рэпер признался, что диагноз стал для него неожиданностью, поскольку ранее он уже сдавал тест на антитела, который показал их высокий титр. Тем не менее спустя несколько недель после теста у Noize MC поднялась температура и появился насморк. ПЦР-тест на COVID показал положительный результат.