Noize MC слег с коронавирусом

Помимо всего прочего, артисту пришлось отменить свои выступления, запланированные сразу в нескольких городах. “Не смогу прилететь в Украину 12 июня и не сыграю 17-го числа в Смоленске. Весь фестиваль 19 июня в Москве, где я заявлен хедлайнером, переносится на 3 июля в другое место (здесь мой COVID ни при чем — следите за обновлениями!), Киев — на 31 июля (площадка та же), — обратился к фанатам Noize MC.