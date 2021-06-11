ТОП-7 звезд, которые предсказали свою смерть

Боб Марли

Ямайский музыкант Боб Марли однажды признался своим друзьям в экстрасенсорных способностях. Певец описал подробности своей смерти и назвал точный возраст — 36 лет. В этом возрасте Боб Марли действительно скончался от рака кожи, который развился из-за ушиба ноги во время игры в футбол.

Джон Леннон

Один из основателей культовой группы The Beatles Джон Леннон предсказал свою смерть в композиции “Одолженное время”, в которой пел “Живи в одолженное время без мысли о завтрашнем дне”. Британский певец был убит в возрасте 40 лет своим же фанатом, который после прочтения книги Сэллинджера “Над пропастью во ржи” решил застрелить музыканта.

Стив Ирвин

Известный во всем мире “охотник на крокодилов” Стив Ирвин, вероятно, осознавал опасность своей профессии. Незадолго до выхода на пенсию австралийский натуралист предчувствовал приближающуюся смерть. Пророчество сбылось: во время последних съемок Ирвина прямо в сердце ужалил агрессивный скат.

Курт Кобейн

Лидер рок-группы Nirvana Курт Кобейн знал о своей смерти задолго до популярности. 14-летний Кобейн как-то сообщил своему однокласснику, что в будущем обретет мировую известность, а затем покончит собой. Так и произошло.

Джеймс Дин

Популярный американский актер Джеймс Дин погиб в страшной автомобильной катастрофе в 24-летнем возрасте. Свою раннюю смерть Джеймс предрек сам. Он как-то сказал, что скорее погибнет при обычное езде на трассе, нежели на скоростных гонках, которыми увлекался.

Джим Моррисон

Однажды лидер группы The Doors Джим Моррисон заявил, что рано или поздно он войдет в “Клуб 27” — так в творческой среде называли влиятельных музыкантов, умерших в 27 лет. Первыми участниками печально известного клуба были Дженис Джоплин и Джими Хендрикс. Спустя время Моррисон действительно стал “третьим”, скончавшись в 1971 году от сердечной недостаточности.

Майкл Джексон

Король поп-музыки Майкл Джексон за неделю до своей кончины писал своему другу, что чувствует чье-то намерение убить его. О внезапной смерти Джексона поклонники узнали в 2009 году. Лечащий врач певца Конрад Мюррей сделал музыканту убийственную дозу пропофола, за что был осужден на четыре года.