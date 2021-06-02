02.06.2021, 15:08
Названо вещество, влияющее на активность мозга
Pixabay
Многие могли заметить, что от питания и того, какие вещества получает организм, напрямую зависит мозговая активность. И это действительно так. Важнейшим элементом для работы мозга считается витамин В6. Без него синтез необходимых гормонов не будет происходить, пишет medikforum.
Диетологи рекомендуют употреблять говядину, курицу, различные морепродукты, семечки и фисташки. Именно это продукты богаты на витамин В6. Примечательно, что его можно получать и из овощей, например, из бананов, капусты и чеснока. Специальные добавки, содержащие витамин, можно приобрести в аптеках, однако при их употреблении необходимо строго соблюдать дозировку.
Помимо B6 диетологи советуют также насыщать организм и другими витаминами B-серии. Для этого они советуют употреблять в пищу жирную рыбу, фасоль и чечевицу.