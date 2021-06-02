Названо вещество, влияющее на активность мозга

Диетологи рекомендуют употреблять говядину, курицу, различные морепродукты, семечки и фисташки. Именно это продукты богаты на витамин В6. Примечательно, что его можно получать и из овощей, например, из бананов, капусты и чеснока. Специальные добавки, содержащие витамин, можно приобрести в аптеках, однако при их употреблении необходимо строго соблюдать дозировку.