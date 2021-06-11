Фастфуд действует на организм как вирус

Все мы знаем о вредности фастфуда — пищи, которая содержит множество калорий, но почти не имеет никакой питательной ценности для организма. Фастфуд это основа западной диеты — причины эпидемии ожирения, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Возможно, исследователи разобрались с тем, почему фастфуд оказывает такое негативное воздействие на наш организм помимо собственно ожирения. Оказывается, тело воспринимает такую пищу, как какую-то инфекцию.

Лабораторным мышам в ходе экспериментов давали пищу, содержащую насыщенные жиры, сахара и много соли в течение месяца. Специально из их диеты исключили свежие фрукты. Оказалось, что в крови мышей наблюдается резкий всплеск иммунных клеток. Организм рождает такую реакцию в том случае, если подвергается атаке микробной инфекции. То есть фастфуд тело воспринимало, как инфекцию, и в ответ рождало воспаления для защиты.

Иммунная система может запоминать ту реакцию, которую она рождает в ответ на инфекции. Следовательно, по мере времени при регулярном употреблении фастфуда организм привыкнет встречать его воспалительными процессами. Ну а возвратиться к здоровому питанию в этом случае станет ещё труднее. Таковы результаты исследования, опубликованного в журнале Cell.