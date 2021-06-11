“Покажи сисоль”: Гарик Харламов довел до слез Максима Галкина песней про Ларису Долину и Валю Карнавал

Суть конфликта заключалась в том, что Долина, услышав пение Вали, разразилась гневной тирадой.

Артистка заявила, что человек, который не умеет петь, должен делать это у себя дома, “для своих”, а профессиональную сцену нужно оставить профессионалам.

“Ты сейчас вообще не попала ни в одну ноту при распевке! Для чего ты вообще поешь?” — возмутилась Долина. Валентина в ответ огрызнулась и заявила, что поет так, как хочет сама.

В Instagram шоумена Гарика Харламова появился отрывок, который, судя по всему, станет частью будущего выпуска “Музыкалити”.

В этом видео юморист в лице барда Эдуарда Сурового обыгрывает конфликт Ларисы Долиной и Вали Karna.val — в частности, Суровый от лица Долиной предложил Вале “спеть в ноты”. Ну и не обошлось без фирменных “суровых” каламбуров “двавй сольси, Карнавал” и “сисоль покажи”.