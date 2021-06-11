Одно лицо! Кристину Асмус перепутали с Юлией Ауг

“Я третий раз в жизни здесь, и мы снова работаем с командой, с которой сделали не один успешный проект: комедии “Холоп” и “Отель “Белград”, телесериал “Отель “Элеон”. Отдельное удовольствие мне приносит работа с Соней Карпуниной — как с режиссером — и Кристиной Асмус — моим основным партнером”, — восторгатся Бикович.

Однако Кристина испытывает несколько иные эмоции. Актриса жалуется на хронический недосып: “Я не сплю. Совсем. Вообще. Никогда”.

И в своем инстаграме объяснила, почему: “Всё сильно сложней от стресса и критического отсутствия выходных”.

А еще в одну из ночей с ней случилась такая история… Только она успела уснуть после приема снотворного, как в 3 часа ночи раздался звонок в номер. Раз звонят, два, три, четыре… девятнадцать… Актриса выдернула телефонный провод и, спрятав голову под подушку, снова попыталась уснуть. Однако вскоре кто-то стал стучать в номер. Кристина в негодовании открыла дверь и увидела девушку с ресепшен, которая пыталась предупредить ее, чтобы не опоздать на самолет. После выяснений некоторых деталей служащая отеля поняла, что перепутала Кристину с другой актрисой — Юлией Ауг.

“Действительно похожи, я согласна, — написала иронично в своем блоге Кристина. — Но я так и не смогла больше уснуть”.