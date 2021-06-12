Бузова на сцене МХАТ: аншлаг и овации

Билеты раскупили за два дня до премьеры. Меж тем перекупщики предлагают насладиться игрой сенсационной выскочки за 75 тысяч (860 евро) за билет, — пишет “КП”.

Ольга Бузова 10 июня впервые появилась на легендарной сцене МХАТа имени Горького, где в разное время блистали Вертинская, Ефремов, Смоктуновский и другие знаменитости. Во время генерального прогона скандального спектакля “Чудесный грузин” о молодых годах Иосифа Сталина поющая ведущая не раз срывала овации присутствовавших в зале светских хроникеров.

К слову, ранее Ольга поделилась своими впечатлениями от прогона. “Для меня это главное событие года и, может быть, жизни. Потому что в 16 лет я мечтала поступать в театральное, но мама не разрешила. И вот сегодня моя мечта, мечта 16-летней девочки, сбылась. У меня роль очень важная. В конце нашего спектакля выясняется, что именно моя героиня, певица из кабаре Бэлла Шанталь, предупредила товарища Сосо о грозящей опасности. Она, по-моему, вообще ключевая фигура…”, — призналась знаменитость.

А Эдуард Бояков тем временем признался: “Мы, конечно, хайпанули. Новая репертуарная политика. Сталин как тема. И, конечно, Ольга Бузова. Если бы Ольга просто играла где-то в спектакле, не было бы такого хайпа. Если бы мы просто сделали спектакль о Сталине, то тоже не было бы хайпа. А вот этот треугольник, достаточно сложный, сработал. Надеемся, что она наш посол в мире высокого искусства, в мире шоу-бизнеса”.

В недавнем интервью худрук обмолвился, что Ольга играет саму себя. По сюжету Шанталь — неважная певица, которую бросил поклонник. И вот она, страдая и завывая (а ей и не нужно хорошо петь), исполняет романсы. При этом у Бэллы есть важная миссия — она подслушивает, подсматривает, оказывается в нужном месте. И в итоге спасает молодого Сталина от облавы и неминуемого ареста.