“Недоразвитые эмбрионы”: Лев Лещенко в шоке от нового поколения звезд эстрады

Лев Лещенко с сожалением констатирует, что сейчас появилось очень много тех, кто диктуют вседозволенность в массовой культуре. А ведь они, по мнению Льва Валериановича, не имеют на это никаких оснований. “Я редко говорю на тему искусства, шоу-бизнеса. Никогда не осуждал никого из своих коллег… О том, что происходит в шоу-бизнесе, на первый план вышла такая, я не могу сказать, что это профессия — это какой-то образ, медиалицо. Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног… Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости”, — заявил певец.

Он констатировал, что на эстраде много образованных и талантливых артистов, певцов. Но сейчас, по его словам, мода на “тиктокеров, блогеров и хайповых артистов”. “У них нет профессии. Это, знаете, ширпотреб. Для того, чтобы поскандалить, нужна вседозволенность и всякого рода такая мерзость. Там появляется и мат, и скабрезности всякие, и переодевания трансгендерные, и прочее. Все это выпячивается, все это вообще мерзопакостно выглядит”, — цитирует мэтра РЕН ТВ.

Лещенко прекрасно понимает, почему молодые звезды себя так ведут — “ради успеха, ради славы, ради денег”. “Негатив вызывает больше внимания и больше скандалов”, — отмечает вокалист.

Лещенко подчеркнул, что настоящим артистам приходится терпеть всю эту вакханалию. “Они почему-то корпоративно соблюдают этику и негодуя об этом молчат. Сегодня творится какая-то вакханалия. Самая настоящая”, — резюмировал Лев Валерианович.

При этом нельзя сказать, что так Лещенко относится ко всей современной эстраде. Кто бы лет 30 назад мог предположить, что он смог бы исполнить кавер песни группы "Кино" вместе с молодой группой Therr Maitz и оркестром?