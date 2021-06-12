“Это такое скотство!”: Валерия злится на завистников, а Пригожин на худрука МХАТ

Певица Валерия резко высказалась из-за недавнего скандала, связанного с ее честным фото. В середине мая она опубликовала видео подготовки к концерту, где показала себя без прикрас. Артистка предстала в халате. На ее лице — ни грамма косметики.

По словам вокалистки, недоброжелатели испортили ее красоту. “Это такое скотство. Взяли стоп-кадр, вытянули мне рот и нос. Сделали какую-то Бабу-Ягу. И подписали: “Валерия без макияжа”. Это просто свинство! На что только люди не идут ради хайпа”, — гневается исполнительница.

Тот самый исправленный стоп-кадр:

Стоит отметить, что Валерия в свои 53 года может похвастаться роскошной фигурой. Многодетная мама тщательно следит за собой. Она ведет здоровый образ жизни и много времени проводит в спортзале.

А Иосиф Пригожин тем временем продолжает воевать с МХАТом. После того, как он заявил, что изначально туда позвали именно Валерию, а не Ольгу Бузову, худрук Эдуард Бояков ответил так, что стало не совсем понятно, велись ли эти переговоры. Но некоторые поняли это как опровержение. Пригожин такого не стерпел и пообещал опубликовать переписку с ним по поводу участия Валерии. Ждем!