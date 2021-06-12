Как определить размер его достоинства, если он одет — мифы и правда(1)
Размер пениса зависит от размера ноги
Миф о том, что размер обуви коррелируется с размером пениса, выгоден только аквалангистам, лыжникам и хоббитам. Скорее всего, они его и придумали.
Не один десяток лет исследователи из разных стран бросают все силы на то, чтобы выяснить, в самом ли деле между этими двумя анатомическими значениями есть связь. Так, в разное время канадские сексологи привлекли к исследованию 63 мужчин, а британские ученые — 104 респондента. В обоих исследованиях авторы пришли к твердому выводу, что размер пениса никак не связан с размером стопы.
“До сих пор нет никаких научных доказательств, что большой размер ноги равен большому половому органу у мужчин, однако этот миф по-прежнему продолжает распространяться в популярной культуре”, — заявил сайту insider.com доктор медицинских наук Несочи Океке-Игбокве, с сожалением глядя на свои ботинки 38-го размера.
Длина кисти от запястья до кончика среднего пальца равна длине пениса
Что только ни придумают женщины, чтобы угадать размер пениса до того, как мужчина разденется. Вот, например, еще один безумный слух, будто размер мужского достоинства равен длине кисти от запястья до кончика среднего пальца. Исследования на этот счет не проводились, но мы попробуем призвать на помощь логику.
По данным ряда научных изысканий, средняя длина полового члена в эрегированном состоянии составляет 12-15 см, в то время как средняя длина мужской ладони заметно больше — 18-20 см, если исходить от размерного ряда мужских перчаток. Окажись миф правдой, Джордану с его 30-сантиметровой ладонью можно было бы только посочувствовать.
Чем ниже у мужчины голос, тем больше пенис
Еще одна выдумка, связанная с тем, что низкий голос считается более мужественным и привлекательным. Кандидат медицинских наук Наталья Оленчик объяснила нашему сайту, что на тембр голоса влияют такие обстоятельства, как речевая подготовка, натренированность голосовых складок, а иногда и болезни легочной и сердечной системы, нервной системы, психические расстройства.
Но нигде — слышишь? — нигде наш эксперт не упоминает длину мужского достоинства. А если ты недоволен своим голосом, ты можешь заставить свой голос звучать мужественнее. Так ты окончательно собьешь с толку женщин, подверженных суевериям.
Размер пениса зависит от роста
Еще одно распространенное убеждение, которое, как оказалось, имеет под собой основания. Ученые из Британии проанализировали данные 15 тысяч мужчин, пытаясь установить связь между размером ноги, возрастом, объемом яичек и другими физическими показателями. В исследовании, впервые опубликованном в 2014 году в журнале BJU International, говорилось: “Последовательная и самая сильная значимая корреляция установлена между длиной в спокойном или эрегированном состоянии и ростом испытуемых”. То есть британцы пришли к выводу, что высокие мужчины действительно имеют более внушительные пенисы.
С британскими коллегами соглашаются корейские ученые, которые измерили рост, массу тела, длину и объем пениса в спокойном и эрегированном состояниях у 150 мужчин. Средний коэффициент увеличения в длину и в объеме во время эрекции составил 1,64 +/- 0,22 и 1,35 +/- 0,08 сантиметров соответственно. “Рост положительно коррелирует с длиной эрегированного полового члена”, — заключили корейцы после завершения исследования. Это означает, что в возбужденном состоянии у высоких мужчин пенисы больше, чем у низких, даже если в состоянии покоя исходные данные равны.
Однако все исследователи подчеркивают, что корреляция слабая и говорить о закономерности рано. И даже если один мужчина на голову выше другого, вполне может быть, что их пенисы одного размера.
У африканцев пенисы больше
Это утверждение, видимо, появившееся во времена, когда человечество базировалось в Африке, ты слышал неоднократно. И, скорее всего, в него веришь. Стереотип, что мужчины с африканскими корнями обладают внушительными пенисами, — один из тех стереотипов, против которых мужчины с африканскими корнями не возражают и даже всячески поддерживают.
В свежем исследовании, о котором мы подробнее писали в статье “Действительно ли размер пениса зависит от расы?”, выяснилось, что средний размер пениса у темнокожих мужчин — 16,5 см, а у светлокожих — 15,6. То есть разница составляет лишь сантиметр. Означает ли этот жалкий сантиметр, что африканцы лидируют? Безусловно.