Как определить размер его достоинства, если он одет — мифы и правда

Размер пениса зависит от размера ноги

Миф о том, что размер обуви коррелируется с размером пениса, выгоден только аквалангистам, лыжникам и хоббитам. Скорее всего, они его и придумали.

Не один десяток лет исследователи из разных стран бросают все силы на то, чтобы выяснить, в самом ли деле между этими двумя анатомическими значениями есть связь. Так, в разное время канадские сексологи привлекли к исследованию 63 мужчин, а британские ученые — 104 респондента. В обоих исследованиях авторы пришли к твердому выводу, что размер пениса никак не связан с размером стопы.

“До сих пор нет никаких научных доказательств, что большой размер ноги равен большому половому органу у мужчин, однако этот миф по-прежнему продолжает распространяться в популярной культуре”, — заявил сайту insider.com доктор медицинских наук Несочи Океке-Игбокве, с сожалением глядя на свои ботинки 38-го размера.

Длина кисти от запястья до кончика среднего пальца равна длине пениса

Что только ни придумают женщины, чтобы угадать размер пениса до того, как мужчина разденется. Вот, например, еще один безумный слух, будто размер мужского достоинства равен длине кисти от запястья до кончика среднего пальца. Исследования на этот счет не проводились, но мы попробуем призвать на помощь логику.

По данным ряда научных изысканий, средняя длина полового члена в эрегированном состоянии составляет 12-15 см, в то время как средняя длина мужской ладони заметно больше — 18-20 см, если исходить от размерного ряда мужских перчаток. Окажись миф правдой, Джордану с его 30-сантиметровой ладонью можно было бы только посочувствовать.

Чем ниже у мужчины голос, тем больше пенис

Еще одна выдумка, связанная с тем, что низкий голос считается более мужественным и привлекательным. Кандидат медицинских наук Наталья Оленчик объяснила нашему сайту, что на тембр голоса влияют такие обстоятельства, как речевая подготовка, натренированность голосовых складок, а иногда и болезни легочной и сердечной системы, нервной системы, психические расстройства.