13.06.2021, 10:30
Пари Боярского: он готов съесть шляпу. Но вряд ли проиграет(5)
screenshot - youtube
Начался футбольный чемпионат Европы (формально прошлогодний). Для кого-то это новая возможность поболеть за любимые сборные, для кого-то — заразиться и переболеть коронавирусом, а для кого-то — напомнить о себе. К последним относится, например, Михаил Боярский.
Главный мушкетер России и самый известный болельщик “Зенита” довольно скептически относится к тренерскому таланту Станислава Чересова и считает, что тот достиг своего потолка. Но как настоящий патриот надеется на лучшее, которое грозит ему большими проблемами с пищеварением.
“Вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил, многие смеялись над ней. А она взяла и выиграла чемпионат Европы! Если наши сделают то же самое, я публично признаю, что был неправ. Более того — я съем свою шляпу!” — пообещал Боярский.
Кажется, после вчерашнего матча (напомним, сборная Бельгии без проблем обыграла сборную России 3:0), кажется, все со шляпой будет в порядке.