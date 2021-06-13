Пари Боярского: он готов съесть шляпу. Но вряд ли проиграет

Главный мушкетер России и самый известный болельщик “Зенита” довольно скептически относится к тренерскому таланту Станислава Чересова и считает, что тот достиг своего потолка. Но как настоящий патриот надеется на лучшее, которое грозит ему большими проблемами с пищеварением.

“Вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил, многие смеялись над ней. А она взяла и выиграла чемпионат Европы! Если наши сделают то же самое, я публично признаю, что был неправ. Более того — я съем свою шляпу!” — пообещал Боярский.

Кажется, после вчерашнего матча (напомним, сборная Бельгии без проблем обыграла сборную России 3:0), кажется, все со шляпой будет в порядке.