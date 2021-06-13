Владимир Кузьмин стал дедом

О радостном событии 33-летний Никита Кузьмин сообщил в социальных сетях. “Говорят, что дети рожденные в любви статистически более красивые. В таком случае это скукоженное существо вырастет потрясающей красоткой. Агата Никитична прибыла в этот мир”, — с юмором написал сын Владимира Борисовича.

Супруга Кузьмина-младшего также поделилась эмоциями. К слову, и 26-летняя Ирина, и новорожденная малышка чувствуют себя хорошо. “Тут такое дело… Мы человека сделали нового. Сами!” — отметила молодая мама.

По словам возлюбленной Никиты, беременность протекала легко. Как отметила Ирина, все девять месяцев она была на седьмом небе от счастья. “Я витала в облаках, своих мечтах, страхах, фантазиях… Я и представить не могла, что во мне будет столько любви и благодарности к себе, к мужу и, конечно, к дочке”, — призналась она.

О романе сына Владимира Кузьмина с визажистом стало известно в 2019-м. В том же году Никита и Ирина объявили о помолвке. В 2020-м пара поженилась в Санкт-Петербурге.