ВИДЕО | Зрителей ожидаемо разозлил тизер фильма “Брат-3”

“Вообще, по накалу примитивности видос похож на стеб. Нельзя такую унылость сотворить сознательно, точно развод какой-то”, "Надеюсь, это весь фильм", "Птаха портил рэп, теперь добрался до кино", "Возвращение Братулая", — пишут комментаторы.

В ответ Птаха выложил несколько видео в Instagram-сторис, назвав недовольных замкнутыми диванными критиками. Он призвал сначала посмотреть фильм, а уже потом писать негативные комментарии.

Месяц создатели странного фильма прихвастнули, что сыграть роль тамбовского полицейского согласился сам Эрик Робертс. Хотя судя по фильмографии Робертса, ему вообще все равно, где сниматься. Примерно как Малкольму Макдауэллу, а в последнее время, увы, и Брюсу Уиллису.

В феврале 2019 года шоумен Стас Барецкий заявил, что собирается снимать продолжение криминальной драмы Алексея Балабанова “Брат”. Продюсер “Брата” и “Брата-2” Сергей Сельянов назвал это глупостью, хамством и неуважением по отношению к создателям оригинальной картины.