Анастасия Волочкова на пенсии вновь судится с Большим театром

45-летняя балерина опубликовала видеообращение, по которому становится ясно — она намерена вновь выйти на тропу войны с Большим театром, так как считает, что ее незаконно уволили еще в 2003 году. “Решила бороться за правду вновь. Вернее, защитить свою честь и достоинство перед беспределом, который творится в Большом театре”, — говорит Волочкова.

Анастасия хочет предать огласке якобы незаконные действия руководства, направленные в ее сторону. “В 2003-м году, когда меня незаконно уволили, я стала единственной балериной, которая выиграла судебный процесс у этой коррупционной и беспредельной структуры, доказав справедливость. Я свято верю, что в борьбе с этой погрязшей в беспределе структурой за справедливость у меня появятся единомышленники и те, кто будут поддерживать по-человечески”, — добавила она.

“За все годы моей работы в Большом театре я не получила ни копейки, ни одной зарплаты и ни одного гонорара за свои спектакли. Но в данном случае моя борьба будет не за пенсию и не за деньги”, — заявила балерина.

Из-за несправедливого увольнения Анастасия не может претендовать на положенные ей выплаты, потому что в Большом подделали документы и, по ее словам, уволили задним числом. Кроме того, Волочкова хочет привлечь внимание к проблеме и выступить защитницей всех тех, с кем якобы поступают несправедливо.

“Я так же буду защищать интересы артистов, с каждым из которых уже поступают нечестно, превратив их в марионеток. Я буду действовать по-волочковски!” — резюмировала звезда.