Клонируй сам: на продажу выставлен волос Насти Ивлеевой

“Волос Насти Ивлеевой. 500 рублей (5,75 евро)”, — говорится в объявлении, которое на данный момент снято с публикации. Других подробностей о товаре продавец не привел.

Сама Ивлеева прокомментировала продажу своего волоса в Instagram-аккаунте. “Ахахахаахахахах”, — глубокомысленно написала блогер в сторис.

Объявления о продаже вещей, которые якобы принадлежат знаменитостям, не редкость на “Авито”. Так, в декабре прошлого года визитку президента России Владимира Путина во время его работы в мэрии Санкт-Петербурга решили продать в интернете. В продаже также появилась фотография с автографом, на которой Путин запечатлен вместе с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой.

В январе житель Новосибирска выставил на продажу фотографию Путина с его автографом почти за миллион рублей. По словам автора объявления, это уникальная вещь стоимостью 900 тысяч рублей, которая с годами будет только расти в цене. Россиянин уверяет, что подпись — подлинная, он уверен, что это подтвердит любой эксперт.