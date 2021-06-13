И вакцина не спасла: еще две звезды эстрады заболели коронавирусом

Сначала в “Инстаграм” появился пост о госпитализации исполнителя хита “Падают листья”. Александр Буйнов признался, что перестал носить маску незадолго до того, как заразился ковидом. “Получил на юге отит среднего уха, потом все классически спустилось через нос в горло и в легкие. И эта дрянь нашла меня”, — написал звездный мужчина.

Вслед за Александром Буйновым к фанатам обратился и Владимир Кузьмин. Врачи заявили ему, что из-за того, что он прививался, ковид должен протекать спокойно. “Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной!” — выразился российский артист. Певец попросил россиян беречь себя.

Впрочем, судя по публикациям в “Инстаграм”, в госпитале артисты не горюют, отдыхают и развлекаются. Александр Буйнов смотрит чемпионат Европы по футболу, а Владимир Кузьмин занимается музыкой в уединенной обстановке.