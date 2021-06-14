Катя Лель раскрыла тайну появления коронавируса и назвала "противоядие"

Я долго не могла понять, почему в эту пандемию всех творческих людей мгновенно отправили по домам. А потом до меня дошло: творческие люди — это свет. Именно поэтому мы стали неугодны. Я начала искать грамотных людей, которые уже давно доказали эту теорию. А один из них нашел меня сам. Это духовный лидер и известный мистик Джозеф Майкл Леври. Он родом из Африки.