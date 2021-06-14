Катя Лель раскрыла тайну появления коронавируса и назвала "противоядие"(3)
— Коронавирус — это явно заговор против человечества, — уверена певица. — Это уже доказанный факт. Какая-то небольшая группа богатых людей захотела сократить численность планеты. Поэтому они решили разобщить всех людей.
Я долго не могла понять, почему в эту пандемию всех творческих людей мгновенно отправили по домам. А потом до меня дошло: творческие люди — это свет. Именно поэтому мы стали неугодны. Я начала искать грамотных людей, которые уже давно доказали эту теорию. А один из них нашел меня сам. Это духовный лидер и известный мистик Джозеф Майкл Леври. Он родом из Африки.
Однажды он сказал обо мне: “Надо найти эту девочку из России, у которой есть вибрации голоса!” Мистики ведь люди не простые, они всё чувствуют! Он предложил мне с ним записать альбом целительных мантр, вибрации которых проникают в человека на уровне ДНК. Это все выходит на известном мировом лейбле буквально на днях.