"Харкнули в лицо": на Прохора Шаляпина напал сосед

Некоторое время назад жильцы стали замечать, что припарковаться возле дома практически нельзя — двор постоянно заставлен чужими машинами, поэтому решено было поставить шлагбаум. Появилась инициативная группа, которая большинством голосов проголосовала “за” и взялась за осуществление идеи. Но не все соседи оказались этим довольны.

37-летний Шаляпин говорит, что ему все нравится. Он хоть и мало пользуется автомобилем, но теперь всегда есть место для парковки. Хотя периодически шлагбаум ломают — приходится ставить новый. При этом некоторые жильцы угрожают и даже нападают на тех, кто согласился на обновление.

“Недавно приехал, сзади пристраивается машина. Я понимаю, что он хочет за мной проскочить, стою и жду. Мне сигналят, потом выскочил сосед, стали кричать и ругаться, он начал угрожать, после чего плюнул мне в лицо. Впервые в жизни харкнули прямо в…” — выругался певец в эфире шоу НТВ “Звезды сошлись”.

Шаляпин принципиально не пропускает тех, кто пристраивается за хвостом его авто и просит пользоваться своими ключами. Были прецеденты, что жители продавали свои места на общей парковке.

В студию НТВ пришел также сосед Прохора Шаляпина, который заявил: он будет любыми доступными средствами добиваться демонтажа шлагбаума. Год назад его матери стало плохо, и скорая не смогла заехать во дворе — женщина скончалась, так и не дождавшись бригады медиков.