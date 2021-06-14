Назван продукт, который лучше не употреблять вместе с картофелем

В материале говорится, что в картофеле много пищевых волокон, что положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Его регулярное употребление поможет вывести токсины из организма, а также предотвратить запоры.

Содержащаяся в овоще клетчатка может улучшить состояние кожи и благотворно повлиять на кислотно-щелочной баланс в организме женщин, таким образом помогая поддерживать красоту и молодость.

Также в картофеле много глюкозы и различных элементов, которые необходимы для роста и развития детского организма и нормального функционирования взрослого.

Однако картофель нельзя сочетать с некоторыми продуктами, а именно с помидором. Специалисты советуют не класть помидоры при жарке картофеля, иначе это негативно повлияет на усвоение питательных веществ и приведет к расстройству пищеварения.