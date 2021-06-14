Лариса Долина назвала молодых исполнителей, которыми восхищается

В апреле в шоу “Музыкалити” Лариса Долина нещадно клеймила Валю Карна.val за то, что та элементарно не попадает в ноты при исполнении песен и вообще не имеет музыкального образования. Хейтеры тут же сочли, что в лице юной артистки звезда распекает всех молодых исполнителей и тут же записали ее в противницы всего молодежного, популярного и прогрессивного.

Каково же было их удивление, когда Долина посетила концерт востребованного сейчас у нового поколения дуэта Artik&Asti, а после расточала им невероятные комплименты. Первым делом певица, которая, кстати, пришла на концерт с внучкой Сашей, обняла солистку коллектива Анну Дзюбу.

“Ты такая талантливая! В твоем голосе столько нежности! Я получила огромное удовольствие… Прошу прощения за пробел в своей образованности, ведь так плохо вас знала. А вот моя внучка фанатеет от вас и знает все песни”, — пропела довольная Лариса Александровна.

Дзюба не ожидала такой реакции от титулованной певицы, которая, надо сказать, довольно скупа на похвалу, и очень растрогалась. В тот же вечер в соцсетях певицы появился похвальный пост.

“Вот если бы хотя бы половина из молодой поросли музыкантов и певцов несли в своем творчестве столько любви, были бы такими талантливыми и харизматичными, я была бы спокойна. Это достойная смена. Браво, Артик, за умные тексты и рэп”, — вынесла свой вердикт Лариса Александровна.

Подписчики очень удивились, ведь певицу будто подменили. Многие тут же решили, что Долина решила обелить свою репутацию, чтобы не казаться в глазах молодежи стареющей фурией. Поэтому, мол, и отвешивает комплименты новым звездам. Так или иначе поклонники рады, что кумир пересмотрела свои принципы и надеются, что и примирение в Валей не за горами.