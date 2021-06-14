Новая дата! Филипп Киркоров приедет в Таллинн 7 ноября

Организаторы концерта понимают разочарование зрителей в связи с переносами мероприятия, однако не могут повлиять на решения правительства и обязаны им подчиняться.

Сейчас певец успешно гастролирует по России, но помнит, что его уже больше года ждут в Таллинне, и горит желанием встретиться со своими зрителями. Концерт Филиппа Киркорова обязательно состоится, купленные билеты действительны.

Грандиозные шоу Филиппа Киркорова всегда становятся самыми обсуждаемыми музыкальными событиями. В программе #Цветнастроения задействована уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 участников нового шоу, экраны с 3D-графикой. Ничего подобного не делал раньше никто из российских исполнителей.

7 ноября на Ледовой арене Tondiraba Филипп Киркоров представит свое новое шоу #Цветнастроения. Трудоспособность артиста давно стала легендой. У публики еще не улеглись впечатления от шоу “Я”, поставленного режиссером Cirque du Soleil Франко Драгоне, а король и маэстро Драгоне уже подготовили новую грандиозную программу #Цветнастроения…

Новое шоу получило говорящее само за себя название. С одной стороны, это намек на то, что оно является логическим продолжением предыдущей работы, а с другой — очевидно, что Филипп Киркоров предстанет с новой неожиданной стороны.

Огромное внимание Киркоров всегда уделяет живым выступлениям, создавая фантастические шоу. В новой программе #Цветнастроения задействована уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, экраны с 3D-графикой, более 80 участников.

Ничего подобного раньше не делал никто из российских исполнителей. Пока можно только гадать, какие сюрпризы Филипп Киркоров приготовил в этом шоу, но одно можно сказать наверняка: у зрителей цвет настроения будет яркий!

Билеты еще есть в продаже в кассах Piletilevi.