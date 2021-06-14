Шоубиз
14.06.2021, 15:53

ФОТО | Располневшую Нелли Уварову не узнали зрители

 
screenshot - youtube
В 2005 году на экраны вышел сериал “Не родись красивой”. Главную роль в нем сыграла молодая актриса Нелли Уварова. Ее героиня Катя Пушкарева — худенькая неуклюжая девушка в очках и брэкетах — сразу же покорила сердца зрителей. Увы, как это часто бывает, Нелли стала заложницей одной роли, — вздыхает “КП”.

Актриса сосредоточилась на театральной карьере: с 2001 года она верна сцене РАМТа. Параллельно она снималась только в интересных ей картинах, однако таких ярких проектов, как “Не родись красивой” в ее карьере больше не было. Многие зрители давно не видели свою любимицу и сегодня узнали ее с большим трудом. Уварова вместе с коллегами пришла на шоу “Вечерний Ургант”.

Уварова появилась в эфире Первого канала в компании худрука РАМТа Алексея Бородина и актера Дениса Шведова. Но все внимание было приковано к Нелли: она действительно сильно изменилась за эти годы. 41-летняя актриса сильно поправилась, стала блондинкой и сделала радикально короткую стрижку.

“Нелли Уварову не узнать теперь”, “Поправилась, я с трудом понял, что это она”, “Фигура Нелли к лицу”, — высказались подписчики. Некоторые предположили, что артистка может быть беременна.

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