ФОТО | Располневшую Нелли Уварову не узнали зрители

Актриса сосредоточилась на театральной карьере: с 2001 года она верна сцене РАМТа. Параллельно она снималась только в интересных ей картинах, однако таких ярких проектов, как “Не родись красивой” в ее карьере больше не было. Многие зрители давно не видели свою любимицу и сегодня узнали ее с большим трудом. Уварова вместе с коллегами пришла на шоу “Вечерний Ургант”.