ФОТО | Располневшую Нелли Уварову не узнали зрители
Актриса сосредоточилась на театральной карьере: с 2001 года она верна сцене РАМТа. Параллельно она снималась только в интересных ей картинах, однако таких ярких проектов, как “Не родись красивой” в ее карьере больше не было. Многие зрители давно не видели свою любимицу и сегодня узнали ее с большим трудом. Уварова вместе с коллегами пришла на шоу “Вечерний Ургант”.
Уварова появилась в эфире Первого канала в компании худрука РАМТа Алексея Бородина и актера Дениса Шведова. Но все внимание было приковано к Нелли: она действительно сильно изменилась за эти годы. 41-летняя актриса сильно поправилась, стала блондинкой и сделала радикально короткую стрижку.
“Нелли Уварову не узнать теперь”, “Поправилась, я с трудом понял, что это она”, “Фигура Нелли к лицу”, — высказались подписчики. Некоторые предположили, что артистка может быть беременна.