Какое вы мороженое по знаку Зодиака(1)
Овен — кофейное мороженое
Смелые, авантюрные и очень энергичные — Овнам всегда нужны силы, ведь они редко засиживаются на одном месте. Кофейное мороженое под чашку кофе — и есть эти страшно активные и инициативные люди.
Телец — мятное мороженое
Тельцы стабильные и надежные, на них можно смело положиться в трудную минуту. Они всегда выслушают и дадут дельный совет. К тому же это чувственные люди, как дополнительная прохлада мяты в мороженом.
Близнецы — клубничное мороженое
Это люди с огромным и здоровым чувством юмора, которые заряжают своим энтузиазмом всех вокруг. Еще эти люди слишком влюбчивы, поэтому они — это клубничное мороженое. Почему клубничное? Ведь эта ягода — ягода флирта и любви.
Раки — мороженое с печеньем
Эмоциональным Ракам подойдет сливочное мороженое с кусочками печенья. С таким десертом они будут весело проводить время с многочисленными друзьями, веселить их и развлекать. Для Раков — это одна из важных вещей — быть в центре внимания и звездой вечеринок.
Лев — мороженое со вкусом французской ванили
Львы очаровательны и амбициозны. Они любят, когда все вокруг изысканно и элегантно. Тем более когда в десерте, в нашем случае в мороженом, присутствует французская ваниль, то Львы оттаивают.
Дева — мороженое с нугой или карамелью
Девы очень надежные и любящие. Они заботятся практически обо всех, кого пустили в свое окружение. А если нужно утешение, поддержка и даже поплакать, то идите к Девам, они выслушают и помогут. И мороженое с нугой не забудьте.
Весы — классическое сливочное мороженое
Потому что вы стабильны всегда и вас мало кто и что может выбить из колеи. Ваша уравновешенность и спокойствие сводит многих с ума, но Весы никогда не потеряют бдительности и уверенности в себе. Эти люди очаровательны, романтичны и уравновешены, как хорошая порция сливочного мороженого.
Скорпион — мороженое с шоколадом
И если поверх этого мороженого будут лежать еще и кусочки шоколада, то это вдвойне правильный выбор. Шоколад — основательное дополнение к десертам, проверенное временем. Как и Скорпионы, которые всегда небезразличны к своим близким и друзьям.
Стрелец — мороженое с орехами и цукатами
Стрельцы очень уверены в себе. Иногда бывают немного агрессивны и раздражительны, но задобрить их можно хорошей порцией мороженого с орехами и цукатами. Стрельцы любят все яркое и чтобы было всего много.
Козерог — мороженое в рожке
Вероятно, это логично. А если серьезно, то мы все ценим этих людей за их решительность, смелость и амбициозность. И очень часто прощаем их упертость. Почему мороженое в рожке? Потому что его удобно держать. А Козероги умеют все держать под контролем.
Водолей — мороженое ярких оттенков и вкусов
Водолеи ласковые, дружелюбные и модные. Они любят оригинальные решения, поэтому им подойдет все мороженое с самым ярким цветом и разнообразным вкусом.
Рыбы — фруктовое или ягодное мороженое
Рыбы — мечтательные и эмоциональные люди. Они очень томно выбирают все — начиная от людей, которые будут их окружать, заканчивая мороженым. Ведь им важно немного отличаться от других. И когда кто-то выбирает шоколадное или с орехами, Рыбам нужно что-то противоположное. Это вся их сущность.