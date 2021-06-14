Какое вы мороженое по знаку Зодиака

Овен — кофейное мороженое

Смелые, авантюрные и очень энергичные — Овнам всегда нужны силы, ведь они редко засиживаются на одном месте. Кофейное мороженое под чашку кофе — и есть эти страшно активные и инициативные люди.

Телец — мятное мороженое

Тельцы стабильные и надежные, на них можно смело положиться в трудную минуту. Они всегда выслушают и дадут дельный совет. К тому же это чувственные люди, как дополнительная прохлада мяты в мороженом.

Близнецы — клубничное мороженое

Это люди с огромным и здоровым чувством юмора, которые заряжают своим энтузиазмом всех вокруг. Еще эти люди слишком влюбчивы, поэтому они — это клубничное мороженое. Почему клубничное? Ведь эта ягода — ягода флирта и любви.

Раки — мороженое с печеньем

Эмоциональным Ракам подойдет сливочное мороженое с кусочками печенья. С таким десертом они будут весело проводить время с многочисленными друзьями, веселить их и развлекать. Для Раков — это одна из важных вещей — быть в центре внимания и звездой вечеринок.

Лев — мороженое со вкусом французской ванили

Львы очаровательны и амбициозны. Они любят, когда все вокруг изысканно и элегантно. Тем более когда в десерте, в нашем случае в мороженом, присутствует французская ваниль, то Львы оттаивают.

Дева — мороженое с нугой или карамелью

Девы очень надежные и любящие. Они заботятся практически обо всех, кого пустили в свое окружение. А если нужно утешение, поддержка и даже поплакать, то идите к Девам, они выслушают и помогут. И мороженое с нугой не забудьте.

Весы — классическое сливочное мороженое

Потому что вы стабильны всегда и вас мало кто и что может выбить из колеи. Ваша уравновешенность и спокойствие сводит многих с ума, но Весы никогда не потеряют бдительности и уверенности в себе. Эти люди очаровательны, романтичны и уравновешены, как хорошая порция сливочного мороженого.

Скорпион — мороженое с шоколадом