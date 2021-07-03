Читатель возмущен, почему информации на варениках из Rimi на русском в разы меньше, чем на эстонском или латышском?

Также читатель был возмущен качеством вареников: “Внутри вареников было настолько очень мало творога и он был безвкусный. Было ощущение, что они делают из покупателей дураков”.

Мы обратились за информацией к производителю Rimi:

Мы всегда добавляем информацию о продуктах на русском языке на товары собственной торговой марки, если это возможно. Мы делаем это, несмотря на то, что это не обязательно.

Согласно требованиям законодательства, информация на этикетке должна быть на языке той страны, в которой продукт продается. Маркировка на упаковке должна быть видимой, читаемой и нестираемой. Правовые акты ЕС требуют строгого контроля размера шрифта, что означает, что текст должен быть больше или равен 1,2 мм. Если используются упаковки или емкости, наибольшая поверхность которых имеет площадь менее 80 см2, высота знаков должна быть больше или равна 0,9 мм.

Чаще всего информацию на этикетке продуктов собственной торговой марки Rimi можно найти на трех языках — эстонском, латышском и литовском. Это потому, что мы продаем этот товар во всех трех странах. Очень часто невозможно разместить на этикетке четвертый язык именно из-за размера этикеток.

При разработке новых товаров собственной торговой марки мы учитываем аналогичные товары, а также смотрим на их состав и удельный вес. Мы балансируем вкусовые качества продукта, чтобы он нравился всем покупателям, а цена была доступна каждому. Однако мы всегда делали упор на лучшее качество. Например, как и в случае с остальными продуктами фирмы Rimi, в этом продукте нет добавок.