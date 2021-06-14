Лобода впервые высказалась о конфликте своего экс-продюсера и Филиппа Киркорова

Так, 38-летняя Лобода подчеркнула, что события недельной давности серьезно повлияли на ее команду и дальнейшую работу. “Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем. А я сожалею о ее решении уйти из проекта, но с уважением принимаю его”, — сказала Светлана.

Певица подчеркнула, что их сотрудничество длилось 11 счастливых лет, которые она никогда не сможет выбросить из памяти или забыть. “Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и я хочу сказать, что она была и остается частью моей семьи. И так будет всегда”, — подчеркнула исполнительница хита “Суперзвезда”.

Она также добавила, что давно искала человека на должность концертного директора, а теперь им станет Табриз Шахиди. “В моей жизни продюсеров больше не будет”, — подчеркнула артистка.

Напомним, после премии МУЗ-ТВ между Нателлой Крапивиной и Филиппом Киркоровым разгорелся скандал. Продюсеру не понравился выход поп-короля с Давой на красную ковровую дорожку, который она назвала паноптикумом. Певец записал видеообращение, где высказал недовольство таким отношением и обвинил знаменитостей в копировании номеров.

По мнению Крапивиной, Киркоров несколько раз просил Лободу спеть с ним дуэтом, но получил отказ, поэтому и затаил обиду. Нателла сказала, что больше не будет давать комментарии по этому поводу, так как не собирается работать в музыкальном шоу-бизнесе.