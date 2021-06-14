Настоящий монстр рока! Основатель Pink Floyd грубо “послал” Марка Цукрберга и весь Инстаграм

Уотерс зачитал фрагмент письма от Facebook: «Мы благодарим вас за рассмотрение этого предложения. Мы считаем, что главная тема вашей песни крайне важна и сегодня». Музыкант отметил, что Цукерберг хочет сделать свои соцсети «ещё более мощнее и влиятельнее», чтобы и дальше «цензурировать всех в этой комнате и не допускать того, чтобы новости о Джулиане Ассанже становились достоянием широкой публики».

Если перевести ответ Уотерса на более-менее литературный язык и убрать так называемые f-words, получится: "[Я держу] письмо Марка Цукерберга, в котором указана огромная сумма денег. И мой ответ: «Иди к чёрту! Ни за что!».

Это коварный шаг к владению абсолютно всем. Те, у кого есть какая-то власть, а у меня она немного есть, что касается использования моих песен... Я не буду участвовать в этом дерьме".

Всю встречу (без перевода) можно посмотреть тут. Яркое выступление Роджера начинается на 1:39:50.