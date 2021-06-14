Три условия гарантированного наступления женского оргазма

Стоит ли удивляться, что большинство взрослых мужчин посвящают свои дни не покорению спортивных вершин и не освоению тернистой карьеры, а поискам женского оргазма. К женскому оргазму написаны сотни путеводителей, внизу этого материала ты найдешь один из них. Но, в отличие от мужского, женский оргазм постоянно ускользает, даже если вчера еще был неподалеку.

К счастью для мужской самооценки, наука не стоит на месте. Ученые и врачи постоянно размышляют над способами, с помощью которых мужчина сможет легче и эффективнее доставить понравившейся женщине (а то и целой жене) удовольствие. И вот последние новости с полей научного освоения оргазма.

Исследователи Института Кинси провели совместную работу с исследователями Университета Чапмена из штата Индиана. Работа была поистине глобальной: совместными усилиями ученые проанализировали анкеты 52 тысяч женщин в возрасте от 18 до 64 лет, состоящих в моногамных отношениях.

Собственно, главный вопрос, который волновал ученых, касался того, каким способом партнеры опрошенных доводят их до оргазма. Когда аналитическая часть была закончена, ученые смогли сделать вывод. Оказалось, для достижения женщиной оргазма необходимы три условия:

1. Страстные поцелуи.

2. Оральный секс.

3. Использование рук.

При соблюдении партнером этих трех условий вероятность оргазма у партнерши возрастает многократно. Ничего сложного? Вот и действуй.