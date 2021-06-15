ВИДЕО | “Не мужчина, а дно!” Дмитрий Губерниев до слез затроллил Ольгу Бузову в прямом эфире

Девушка была приглашена в студию и обсуждала игру сборной России на Евро-2020.

Затем к беседе подключился Губерниев и довел Ольгу до слез.

— Ольга, мы рады видеть вас в прямом эфире, и я как театрал особенно рад, что вы теперь звезда МХАТа, как Ольга Андровская, Алла Тарасова и Ангелина Степанова. Но вопрос вам как футбольной болельщице… — начал Губерниев.

— Я понимаю, театр вас беспокоит больше футбола, но давайте вернемся к футболу…

— Вам какая школа футбола ближе? Российская, Черчесова? Или советская тренера Эфроса? Которая выигрывала чемпионат Европы, доходила до полуфинала ЧМ. С Броневым, Волковым, Далем…

— Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд вам надо показать образованность, что вы знаете эти фамилии. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. У нас есть два варианта: обосрать, как вы умеете делать в комментариях...

— Я задал вам вопрос!

— Если вы мужчина, вы не будете меня перебивать. Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Какое хамство! Как этот человек работает на телевидении? Я как профессиональная ведущая никогда бы не позволила такого на “Матч ТВ”. Я требую уважения.

— Ответьте на вопрос, вам что ближе. Вопрос, который касается футбола…

— Ведущий задает вопрос и не дает ответить! Я никогда не перебиваю. Дмитрий — не джентельмен.

— Оля, я молчу сейчас, ответьте на вопрос, какой футбол вам ближе, и все. Все очень просто. Знаете, что я вас сейчас спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте, да или нет. Это же просто. Вы перестали пить коньяк по утрам?

— (плачет) Если бы у меня…

— Вы перестали пить коньяк по утрам? Да или нет?!

— (плачет) Как не стыдно?!

— Спасибо, Ольга! Нет, не перестали…