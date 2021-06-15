ВИДЕО | “Не мужчина, а дно!” Дмитрий Губерниев до слез затроллил Ольгу Бузову в прямом эфире(12)
Девушка была приглашена в студию и обсуждала игру сборной России на Евро-2020.
Затем к беседе подключился Губерниев и довел Ольгу до слез.
— Ольга, мы рады видеть вас в прямом эфире, и я как театрал особенно рад, что вы теперь звезда МХАТа, как Ольга Андровская, Алла Тарасова и Ангелина Степанова. Но вопрос вам как футбольной болельщице… — начал Губерниев.
— Я понимаю, театр вас беспокоит больше футбола, но давайте вернемся к футболу…
— Вам какая школа футбола ближе? Российская, Черчесова? Или советская тренера Эфроса? Которая выигрывала чемпионат Европы, доходила до полуфинала ЧМ. С Броневым, Волковым, Далем…
— Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд вам надо показать образованность, что вы знаете эти фамилии. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. У нас есть два варианта: обосрать, как вы умеете делать в комментариях...
— Я задал вам вопрос!
— Если вы мужчина, вы не будете меня перебивать. Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Какое хамство! Как этот человек работает на телевидении? Я как профессиональная ведущая никогда бы не позволила такого на “Матч ТВ”. Я требую уважения.
— Ответьте на вопрос, вам что ближе. Вопрос, который касается футбола…
— Ведущий задает вопрос и не дает ответить! Я никогда не перебиваю. Дмитрий — не джентельмен.
— Оля, я молчу сейчас, ответьте на вопрос, какой футбол вам ближе, и все. Все очень просто. Знаете, что я вас сейчас спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте, да или нет. Это же просто. Вы перестали пить коньяк по утрам?
— (плачет) Если бы у меня…
— Вы перестали пить коньяк по утрам? Да или нет?!
— (плачет) Как не стыдно?!
— Спасибо, Ольга! Нет, не перестали…
— (плачет) Я знала, что так закончится. Так нельзя. Этот человек оскорбляет меня на протяжении стольких лет, я пришла поддержать сборную России. Коньяк? Вам показать мою фигуру? Я не пью, мне нельзя. Я сейчас лечусь, господи, я перенесла сложнейшую операцию. Дмитрий Губерниев, вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете в комментариях как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо, — сказал Бузова.
А теперь то же самое для тех, кто предпочитает видео:
Мнения после эфира разделились. Поклонники Бузовой негодовали: Губерниев сам, мол, в футболе не разбирается: какие фамилии футболистов ему назвали, те и повторил, а сам-то вряд ли отличит Эфроса от Даля. Когда им сообщили, что это вообще не футболисты, не успокоились: обвинять в пьянстве низко. Когда и тут почерпнули новую для себя информацию, что это всего лишь цитата из “Малыша и Карлсона”, повторили про “дно” и удалились.
Но не остались в стороне и более медийные личности. Явно довольная Тина Канделаки так или иначе похвалила всех: “Что поделать. Мир спорта суров, и мужчины, работающие на спортивном телевидении, тоже суровы, порой относясь к нашим слабостям с неоправданной жесткостью. Я уверена, что Дима Губерниев лично скажет Оле все, что до́лжно. От себя же скажу следующее: выдержка — это великая вещь. И то, что сделала Оля — довела эфир до конца и произнесла простые, но очень проникновенные слова о нашей сборной — жест, который должен попасть в самое сердце и игроков, и наших болельщиков”.
По-своему расставила акценты политик Любовь Соболь: “Насколько бездарным руководителем нужно быть, чтобы ради просмотров приглашать на свой спортивный телеканал плачущую Бузову?”
А прославленный биатлонист Александр Тихонов однозначно встал на сторону Бузовой: “Такое поведение абсолютно непозволительно.
Бузова известна на всю страну. Человек потерял совесть окончательно, рамок у него нет. Зачем доводить женщину до слез? Где его воспитание? В спортивном мире он давно потерял уважение, теперь пришла очередь шоу-бизнеса. Скоро станет совсем нерукопожатным и его вышвырнут на улицу. Его все уже обзывают грязной бранью.
Он не может считаться даже мужчиной, ты попробуй меня пригласи в эфир и вот так поиздевайся. Не позовет — он боится, кишка тонка. Только и может издеваться над бедными девушками, это все на что способен. Вшивый футбольный эксперт, кого он учит? У него познаний в футболе — как его результаты в гребле — с гулькин нос.
Он теперь обязан извиниться перед ней публично и упасть на колени. С женским полом так общаться стыдно. Ольге я пожелаю успехов в шоу-бизнесе и больше не общаться с такими потерявшими мужское начало лицами”.
За бывшую невесту вступился даже оставленный без присмотра Киркоровым Дава. “Мне не все равно на людей и даже на тех, кто ушел из моей жизни. А вам, Губерниев, стоит поучиться такту. Мерзкий поступок: ********* (докопаться) в прямом эфире до девушки. Жалко вас”, — написал он.
Ну а “виновник торжества” Дмитрий Губерниев все же извинился — как водится в XXI веке, тоже у себя в блоге. “Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините!
Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более, что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом!
Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у нашей гостьи эфира!
Оля Бузова, не обижайтесь и спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держалась стойко, молодец!“ — написал комментатор.