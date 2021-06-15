Сюрприз! Группа Spice Girls воссоединится, чтобы записать новый сингл

Отмечается, что на сборнике будет опубликована новая песня Feed You Love — это первый новый сингл группы, начиная с 2007 года.

Композиция будет опубликована на стриминговых сервисах 9 июля. Песня Wannabe, кстати, была выпущена 8 июля 1996 года. Она является одной из самых ярких композиций Spice Girls и до сих пор звучит не только на ретро-радиостанциях.