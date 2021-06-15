15.06.2021, 11:00
Сюрприз! Группа Spice Girls воссоединится, чтобы записать новый сингл
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Британская женская поп-группа Spice Girls в июле выпустит новый альбом, который будет приурочен к 25-летию со дня выхода хита Wannabe, после которого коллектив обрел мировую известность, передает Daily Mail.
Отмечается, что на сборнике будет опубликована новая песня Feed You Love — это первый новый сингл группы, начиная с 2007 года.
Композиция будет опубликована на стриминговых сервисах 9 июля. Песня Wannabe, кстати, была выпущена 8 июля 1996 года. Она является одной из самых ярких композиций Spice Girls и до сих пор звучит не только на ретро-радиостанциях.
Это не первое воссоединение группы после распада. Например, в 2012 "перчинки" выступили на открытии лондонской Олимпиады.