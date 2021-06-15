В Эстонии покажут совместный фильм о матери, ушедшей на фронт за своим сыном

Съемки проходили летом в Тарту и окрестностях, где снимались сцены боев. Сопродюсер эстонской компании Nafta фильм — Эско Рипс, вспоминает, как проходил съемочный период: “2019 год, мы снимали кадры настоящей военной драмы в окопах Тартуского уезда, которые стали одними из поворотных моментов фильма. Многие люди в эстонской киноиндустрии, а также местные творческие люди получили большой опыт. Например, композитором фильма был Михкель Зилмер, а в команду входило немало местных актеров, а также актеров-волонтеров. Этот проект сотрудничества поставил и Эстонию и Тарту на карту международной киноиндустрии”, — считает Рипс.

Премьера фильма в Эстонии состоялась в рамках основной программы кинофестиваля Темные ночи, а снимавшийся в одной из главных ролей Ульрих Томсен, получил приз за лучшую мужскую роль.

Действие фильма “Эрна на войне” происходит в 1918 году, на границах Ютландии, Германии и Дании. Где датские крестьяне также вербуются в немецкую армию для сражений Первой мировой войны. В фильме Трине Дирхольм играет необыкновенную женщину Эрну, любимый сын которой, Калле зачислен в армию. После тяжелых родов Эрна обещала никому не позволять обижать ее Калле, но теперь она должна отдать сына в немецкую военную машину. Эрна понимает, что если она хочет защитить Калле от неожиданных опасностей в окопах, она должна пойти с ним. Она переодевается в рядового и отправляется на фронт вслед за своим сыном.

Фильм “Эрна на войне” родился в сотрудничестве Дании, Бельгии и Эстонии. Производством занимались Нимбус фильм, главные продюсеры Биргитте Халд и Нюнне Силин. Фильм поддерживают Датский институт кино, Эстонский институт кино, а также Тартуский фонд фильмов.

Прокат фильма осуществляет BestFilm.eu.

Фильм “Эрна на войне” в кинотеатрах Эстонии с 18 июня. Во многих кинотеатрах фильм будет показан в виде премьерных показов и специальных сеансов. Более подробная информация о фильме