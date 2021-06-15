Собака спасла тонущего сурка

По словам Линд, зверек, похожий на выдру, бултыхался в воде и, казалось, нуждался в помощи. Уолли тоже это заметил и кинулся спасать грызуна, который оказался сурком.

“Я и мой муж не могли поверить своим глазам, — вспоминает Линд. — Уолли просто взглянул на сурка — и тот тут же запрыгнул ему на спину. Псу было все равно: он пару раз оглянулся на грызуна и продолжил плыть”.

После того, как животные подплыли к берегу, сурок спрыгнул со спины Уолли и “поблагодарил” его за спасение. “Они посмотрели друг на друга, соприкоснулись мордами, как на прощание, а затем сурок побежал к берегу, — говорит женщина. — Они в последний раз взглянули друг на друга, и он поспешил прочь, а Уолли снова пошел плавать”.

Неизвестно, почему сурок оказался в воде. Возможно, он хотел немного охладиться, но из-за сильного течения не смог выплыть обратно на берег. К счастью, Уолли вовремя пришел на помощь грызуну, и тот, отбросив все свои страхи, смог довериться собаке. “Я думаю, Уолли просто излучает добро, — говорит хозяйка собаки. — И похоже, это чувствуют даже животные”.