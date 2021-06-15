Шоубиз
15.06.2021, 13:27

ВИДЕО | Королева Елизавета II нашла необычное применение мечу и назвала две возможные причины ухода с престола при жизни

 
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Королева Великобритании Елизавета II назвала две причины, по которым она могла бы отказаться от престола. Об этом сообщил биограф Мэтью Деннисон, его слова передает Daily Star. Спойлеры: уйти она готова только по состоянию здоровья.

Исследователь отметил, что королева обсудила возможность отказа от королевских полномочий со своей кузиной Маргарет Роудс. По его словам, Елизавета II заявила в письме родственнице, что оставит престол только в случае инсульта или болезни Альцгеймера.

Деннисон также заявил об уверенности в том, что королева будет исполнять свои полномочия всю жизнь. Другие эксперты разделяют его позицию. Королевский историк Хьюго Викерс подчеркнул, что у Елизаветы II отличное здоровье, и понадеялся, что она останется на британском престоле как можно дольше.

Более того: королева не прочь "похулиганить" (в рамках приличий и возраста, разумеется). На днях на саммите G7 она разрезала торт с помощью... меча. На робкое возражение "для этого существует нож" она парировала: "ножом скучно". Потом, впрочем, взяла нож.

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