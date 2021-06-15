В эту пятницу на террасе T1 cостоится долгожданная вечеринка Russian Summer Vibes!
☰ 18 JUNE 2021 @ T1 MALL OF TALLINN TERRACE — “RUSSIAN SUMMER VIBES! Vol.1” (rooftop garden venue) 🌴🌅
ВЕЧЕРИНКА НА ЛЕТНЕЙ ТЕРРАСЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА T1!
- MAIN ARENA: DJ VITALY FLASH, DJ ANNA LAMURR, DJ VINCENT
- ON MIC: MC VALENTIN SHOLOHOV
- MDAGENCY DANCE PERFOMANCE
- 100% QUALITY RUSSIAN DANCE MUSIC
- COMFORT COVERED TERRACE & SHISH💭S
- VIDEO & PHOTOSHOOT
- LIGHT & SOUND INSTALLATION
В НАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ УЮТНАЯ КРЫТАЯ ТЕРРАСА, КОТОРАЯ УКРОЕТ ВАС ОТ ЛЮБОГО НЕНАСТЬЯ!!!
🎫TICKET: 23:00-24:00 — 10 EUR, AFTER 00:00-04.00 — 15 EUR
TABLE BOOKINGS (not including tickets)
AGE 18+ FACE CONTROL
➲ В день мероприятия торговый центр оставляет открытым вход с парковки 4 Этажа, а также Главный вход самого ТЦ.
Вас ждёт живописный вид, уникальная атмосфера, ваши любимые русские хиты и звездное небо над головой!!!
ℹINFO: 51 964 680 (rus) email: marussiaparty@gmail.com
TABLE BOOKINGS (not including tickets)▼