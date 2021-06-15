Гарик Харламов и Катерина Ковальчук впервые вместе появились на публике

Пара прилетела на матч сборной России со сборной Бельгии. Примечательно, что влюбленные сидели не на вип-трибунах, а в обычной зоне для болельщиков. Вместе с ними были также Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис. К слову, в эти дни у троицы были выступления в Северной столице, так что Катерина полетела не только отдохнуть, но и поддержать любимого.