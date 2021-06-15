Гарик Харламов и Катерина Ковальчук впервые вместе появились на публике(1)
Пара прилетела на матч сборной России со сборной Бельгии. Примечательно, что влюбленные сидели не на вип-трибунах, а в обычной зоне для болельщиков. Вместе с ними были также Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис. К слову, в эти дни у троицы были выступления в Северной столице, так что Катерина полетела не только отдохнуть, но и поддержать любимого.
Интересно, что в Сети нет совместных фото пары — они явно соблюдали масочный режим, который обязателен на стадионе, поэтому их никто не узнал. Как же тогда их разоблачили? Оказывается, он опубликовали фотографии «Газпром Арены» с одинакового ракурса.
Напомним, 40-летний юморист и актриса уже засветились вместе на отдыхе на Красной поляне вместе с другой парой — Соней Таюрской и Ильей Прусикиным. Недавно солисты Little Big признали отношения, поэтому публика с нетерпением ждет официальные слова и от Харламова.