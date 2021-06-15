Умер старейший космонавт мира. Ему было 93 года

Владимир Шаталов трижды летал в космос — в январе и октябре 1969 года и в апреле 1971 года.

В январе 1969 года он осуществил первую в мире стыковку пилотируемых кораблей в космосе: “Союз-4” под его управлением пристыковался к “Союзу-5”. Тогда была создана первая в мире экспериментальная космическая станция. В то время корабли не имели переходного люка в стыковочном агрегате. Поэтому с борта на борт — через открытый космос. Переход из одного корабля в другой осуществили Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. Как все было, “РГ” рассказал дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов: “16 января корабли подошли друг к другу на расстояние ста метров. Скорость — 8 км в секунду. На расстоянии тридцати метров остановились. Зависли. Когда мы стартовали, нас просили: “Сделайте так, чтобы это увидел весь мир. Вы должны быть в поле зрения антенн советских станций наблюдения”.

Глянули на Землю: находимся в районе Африки. Значит, если сейчас будем стыковаться, никто нас не увидит. У Володи (Шаталова — прим. “РГ”) топливо заканчивалось. А мы с Лешей (Елисеев — прим. “РГ”) думали: сколько у нас, хватит, не хватит? Он говорит: “Пока потяни, а я посчитаю”. Мы “топали”, удерживая тридцать метров между кораблями, “на руках“ — от Африки до нашего Крыма. Когда появилась связь и телекартинка, нам сказали: “Все, ребята, можно!”

Мы обрадованно состыковались: плавненько, аккуратненько, у всех на глазах. То, что просили, все сделали!

Оба корабля после стыковки были завязаны в единое целое по энергетике. Получилась первая экспериментальная космическая станция. Было много эмоций. Особенно когда крышка люка начала открываться. За ней — космос. До этого, нужно подчеркнуть, было две неудачи. Это тоже держали в голове. После перехода космонавты остались на корабле Шаталова. Потом вместе вернулись на Землю. А я сутки еще летал”.