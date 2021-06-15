Уже в эту пятницу и субботу на Певческом поле состоится фестиваль Большая улица еды!(4)
Полный список участников фестиваля:
Coffee4you / Food Ambulance Food Truck Estonia / FunFood / Sepa Kohvik / StopKran / Opium Lounge Tallinn / No Bar Concept bar / Genika / Kohvik Hürrem / Kokteil Grupp / Kohvik Feliz / Santa Maria / Balbiino / Reval Kondiiter / Lukemer / Naerulinn / Biteme / Zoomburger (Германия) / TAPS / Hawaii Davai Poke Bowls / Grilltastic / Bao Bar Estonia / Vakoli / Kolm pirukat / Shaurma Fusion / Van Foodie / GrillChill Food truck Tänavatoit / The Dumpling Truck / GC Gastrobar / 2Ampsu / Beijing / Charlestons BBQ food truck (Латвия) / Aloha Bowl Foodtruck / The Rocket Street Gastro / GustameChurros (Латвия) / Ulvi's break / Winemotion / Dešrainis24 (Литва) / Krõbevahvel / Gayane OÜ / VirxGrill & Catering OÜ
Фестиваль Большая улица еды состоится 18 и 19 июня на Таллиннском Певческом поле. Гостей фестиваля ждет самое обширное меню: от бургеров ручной работы до модных поке, от тако до вкуснейшего итальянского Джелато. В течение двух дней гостей фестиваля ждет обширная музыкальная программа - будут работать несколько DJ зон (Funk & House).
Время работы фестиваля:
Пятница 12:00 - 22:00
Суббота 11:00 - 22:00
Вход на фестиваль c ворот Oru, Mere и Tiigi.
Больше информации на страничке фестиваля в Facebook: https://www.facebook.com/events/543773673297261