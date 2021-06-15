Эхо "Дома-2": Ксения Собчак одобрила издевательства Губерниева над Бузовой

“Мой метод идет по свету! Кажется, что в фильме про группу “ Тату ” я запустила журналистский флешмоб — “выведи неуча на чистую воду”. Конечно, главное в скандале с Бузовой на “Матч ТВ” не коньяк по утрам, а “знаменитый метод Эфроса” и “футбол с Броневым”. Губерниев, обожаю! Считаю, что к этому флешмобу должны присоединиться все”, — заявила Собчак.

Напомним, ранее Собчак в похожем стиле постебалась над экс-татушкой, а ныне начинающим политиком Юлией Волковой, заставив комментировать “закон Димы Яковлева”, полностью исказив его суть. Губерниев же перечислил имена известнейших актеров, назвав их футболистами. Впрочем, Бузова разрыдалась и заявила, что все это Губерниеву говорят в “ухо” (так называют персональный наушник ведущего, куда ему сообщают необходимую информацию), но напрямую Леонида Броневого и Олега Даля футболистами все же не признала.